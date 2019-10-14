Стали известны стартовые составы сборных Франции и Турции на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня на «Стад де Пренс» в Париже, 14 октября, начало — в 21.45 (мск).

Стартовый состав Франции: Манданда — Павар, Ленгле, Варан, Эрнандес — Матюиди, Толиссо, Сиссоко — Коман, Бен Йеддер, Гризманн.

Стартовый состав Турции: Гюнок — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокошлу, Озан, Текдемир, Кахведжи — Йылмаз, Караман.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Франция — Турция.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира