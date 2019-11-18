Франция одолела Албанию, Исландия с Сигурдссонами победила Молдавию
Завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе H. Чемпионы мира сборная Франции одолели Албанию — 2:0. Турция с таким же счетом взяла верх над Андоррой, а Исландия взяла верх над Молдавией — 2:1.
В составе исландцев вышли защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, нападающий «Рубина» Видар Ерн Кьяртанссон и бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. В составе молдавской команды появились защитник «Уфы» Кэтэлин Карп, полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь, экс-вратарь «Кубани» Алексей Кошелев и бывший защитник «Кубани» и «Анжи» Игорь Армаш.
Игры не имели турнирного значения: Франция и Турция досрочно пробились в финальную стадию чемпионата Европы.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа H
Андорра — Турция — 0:2 (0:2)
Голы: Энес Унал, 18 (0:1). Энес Унал, 21 — с пенальти (0:2).
Андорра: Х.Гомес (Поль, 87), Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, К.Мартинес, Ребес, Алаэс (Родригес, 71), Клементе (Рубио, 85), А.Мартинес.
Турция: Угурджан Чакыр, Эмер Байрам, Каан Айхан, Озан Кабак, Мерих Демирал (Мерт Четин, 80), Сангаре, Озан, Хакан Чалханоглу (Беркай Озджан, 60), Юсуф Языджи, Энес Унал, Кутуджу (Эмре Кылынч, 85).
Предупреждения: Лима, 42. Лловера, 51. Каан Айхан, 53. Валес, 77.
Судья: Кружляк (Словакия).
17 ноября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
Молдавия — Исландия — 1:2 (0:1)
Голы: Бьяднасон, 17 (0:1). Милинчяну, 56 (1:1). Г.Сигурдссон, 65 (1:2).
Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 79 (мимо)
Молдавия: Кошелев, Армаш, Карп (Кожокарь, 90), Фокша, Крэчун, Ионицэ, Рацэ, Кочук, Гынсарь (Граур, 83), Милинчяну (Дамашкан, 60), Плэтикэ.
Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Магнуссон, 87), Г.Сигурдссон, Пальссон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон, Андерсон (Фридьонссон, 55).
Предупреждения: Бьяднасон, 19. Крэчун, 34. Пальссон, 43. Рацэ, 49. Г.Сигурдссон, 64. Ионицэ, 76. Фридьонссон, 90+4.
Судья: Краловец (Чехия).
17 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру».
Албания — Франция — 0:2 (0:2)
Голы: Толиссо, 8 (0:1). Гризманн, 31 (0:2).
Албания: Бериша, Хюсай (Траши, 82), Джимсити, Дермаку, Весели, Баре, Гьясула, Кесе (Мемушай, 46), Леньяни (Роши, 46), Манай, Балай.
Франция: Манданда, Варан, Лангле, Кимпембе, Дюбуа (Павар, 88), Сиссоко, Толиссо, Гризманн, Менди (Динь, 75), Жиру, Бен Йеддер (Фекир, 85).
Предупреждения: Хюсай, 20. Лангле, 26.
Судья: Винчич (Словения).
17 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/