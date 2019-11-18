Франция одолела Албанию, Исландия с Сигурдссонами победила Молдавию

Завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе H. Чемпионы мира сборная Франции одолели Албанию — 2:0. Турция с таким же счетом взяла верх над Андоррой, а Исландия взяла верх над Молдавией — 2:1.

В составе исландцев вышли защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, нападающий «Рубина» Видар Ерн Кьяртанссон и бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. В составе молдавской команды появились защитник «Уфы» Кэтэлин Карп, полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь, экс-вратарь «Кубани» Алексей Кошелев и бывший защитник «Кубани» и «Анжи» Игорь Армаш.

Игры не имели турнирного значения: Франция и Турция досрочно пробились в финальную стадию чемпионата Европы.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Андорра — Турция — 0:2 (0:2)

Голы: Энес Унал, 18 (0:1). Энес Унал, 21 — с пенальти (0:2).

Андорра: Х.Гомес (Поль, 87), Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, К.Мартинес, Ребес, Алаэс (Родригес, 71), Клементе (Рубио, 85), А.Мартинес.

Турция: Угурджан Чакыр, Эмер Байрам, Каан Айхан, Озан Кабак, Мерих Демирал (Мерт Четин, 80), Сангаре, Озан, Хакан Чалханоглу (Беркай Озджан, 60), Юсуф Языджи, Энес Унал, Кутуджу (Эмре Кылынч, 85).

Предупреждения: Лима, 42. Лловера, 51. Каан Айхан, 53. Валес, 77.

Судья: Кружляк (Словакия).

17 ноября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Молдавия — Исландия — 1:2 (0:1)

Голы: Бьяднасон, 17 (0:1). Милинчяну, 56 (1:1). Г.Сигурдссон, 65 (1:2).

Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 79 (мимо)

Молдавия: Кошелев, Армаш, Карп (Кожокарь, 90), Фокша, Крэчун, Ионицэ, Рацэ, Кочук, Гынсарь (Граур, 83), Милинчяну (Дамашкан, 60), Плэтикэ.

Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Магнуссон, 87), Г.Сигурдссон, Пальссон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон, Андерсон (Фридьонссон, 55).

Предупреждения: Бьяднасон, 19. Крэчун, 34. Пальссон, 43. Рацэ, 49. Г.Сигурдссон, 64. Ионицэ, 76. Фридьонссон, 90+4.

Судья: Краловец (Чехия).

17 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру».

Албания — Франция — 0:2 (0:2)

Голы: Толиссо, 8 (0:1). Гризманн, 31 (0:2).

Албания: Бериша, Хюсай (Траши, 82), Джимсити, Дермаку, Весели, Баре, Гьясула, Кесе (Мемушай, 46), Леньяни (Роши, 46), Манай, Балай.

Франция: Манданда, Варан, Лангле, Кимпембе, Дюбуа (Павар, 88), Сиссоко, Толиссо, Гризманн, Менди (Динь, 75), Жиру, Бен Йеддер (Фекир, 85).

Предупреждения: Хюсай, 20. Лангле, 26.

Судья: Винчич (Словения).

17 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».