Франция обыграла Исландию, Молдавия уступила Андорре после удаления Гынсаря

Франция обыграла Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч провел Оливье Жиру. Форварда игра стала 37-й в составе национальной команды. Это третий результат в истории сборной. Больше него забили Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

В составе исландцев 90 минут отыграл защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон, а также Видар Ерн Кьяртанссон из «Рубина» и Йон Гудни Фьолусон из «Краснодара» остались в запасе.

В другой встрече группы H Турция вырвала победу у Албании со счетом 1:0, забив на 90-й минуте.

Еще в одной встрече Андорра с минимальным счетом взяла верх над Молдавией. В составе молдаван вышел хавбек «Крыльев Советов» Раду Гынсарь, который был удален за 8 минут до того, как андоррцы забили мяч.

Также на поле в составе молдаван появились вратарь Алексей Кошелев (экс-«Кубань»), хавбек Евгений Чеботару (экс-«Спартак» Нальчик и «Сибирь») и форвард Александр Суворов (экс-«Мордовия»).

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Исландия — Франция — 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 66 — с пенальти.

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, А.Сигурдссон, Ауднасон, Скуласон, Гвюдмундссон (Бедварссон, 15), Бьярнасон, Сигюрьенссон (Финнбогасон, 73), Траустасон (Р.Сигурдссон, 81), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон.

Франция: Манданда, Павар, Лангле, Варан, Динь, Канте, Матюиди, Толиссо, Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88).

Предупреждения: Жиру, 29. А.Сигурдссон, 43. Г.Сигурдссон, 63. Павар, 68. Толиссо, 88.

Судья: Рокки (Италия).

11 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Турция — Албания — 1:0 (0:0)

Гол: Дженк, 90.

Турция: Гюнок, Каан Айхан (Чаглар Сеюнджю, 46), Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Эмре Белезоглу (Ирфан Кахведжи, 66), Озан (Юсуф Языджи, 80), Хакан Чалханоглу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Дженк.

Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли, Мемушай (Абраши, 72), Леньяни (Роши, 57), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 84), Манай.

Предупреждения: Дермаку, 4. Мерих Демирал, 7. Баре, 7. Мемушай, 12. Каан Айхан, 26. Озан, 69. Абраши, 83. Джимсити, 86.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 октября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Андорра — Молдавия — 1:0 (0:0)

Гол: Валес, 63.

Андорра: Х.Гомес, Рубио, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра, Пуйоль (Родригес, 83), Мартинес (Алаэс, 61), Клементе (Ребес, 73).

Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Препелицэ, Суворов, Чеботару, Ионицэ, Михалев (Дедов, 72), К.Санду, Гынсарь.

Предупреждения: Рубио, 32. Гынсарь, 37. Чеботару, 40. Мартинес, 45+2. Суворов, 76. Сервос, 84.

Удаление: Гынсарь, 55.

Судья: Лардо (Бельгия).

11 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».