Флориан Товен: "Сбылась моя мечта"

Нападающий сборной Франции Флориан Товен после матча отборочного турнира Евро-2020 против Андорры (4:0) признался, что сбылась его мечта. В конце первого тайма он ударом ножницами через себя поразил ворота соперника.

- Это отличный вечер для всей сборной Франции и для меня лично, - сказал Товен в эфире M6. - Сбылась моя мечта - забить свой первый гол за национальную команду. Об этом я всегда мечтал. Теперь планирую хорошо провести время в отпуске.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира