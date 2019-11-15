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Финляндия впервые сыграет на чемпионате Европы

22:20
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Сборная Финляндии победила команду Лихтенштейна (3:0) и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Команда Маркку Канервы занимает месте в группе J, оторвавшись от ближайшего преследователя, сборной Греции, на 7 очков за один тур до окончания группового этапа.

Лидирует в группе сборная Италии, в ее активе 24 очка.

Таким образом, сборная Финляндии впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы. Прежде команда не выходила в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира.

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