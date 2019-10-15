Финляндия разгромила Армению в отборе Евро-2020. Пукки оформил дубль
В рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Финляндии играла с командой Армении. Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.
Дублем отметился нападающий Теему Пукки. Для 29-летнего игрока это 14-й мяч в последних 15 матчах за сборную и «Норвич» в АПЛ.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа J
Финляндия — Армения — 3:0 (1:0)
Голы: Йенсен, 31 (1:0). Пукки, 61 (2:0). Пукки, 88 (3:0).
Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, С.Вяйсянен, Кауко, Лод, Камара (Шюллер, 87), Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 61).
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Казарян (Бабаян, 76), Овсепян, Барсегян (Езбилис, 65), Григорян (Малакян, 72), Адамян, Карапетян.
Предупреждения: Амбарцумян, 40. Адамян, 54. Ароян, 76.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
15 октября. Турку. Стадион «Веритас».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/?from=header-main-menu