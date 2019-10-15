Финляндия разгромила Армению в отборе Евро-2020. Пукки оформил дубль

В рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Финляндии играла с командой Армении. Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

Дублем отметился нападающий Теему Пукки. Для 29-летнего игрока это 14-й мяч в последних 15 матчах за сборную и «Норвич» в АПЛ.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа J

Финляндия — Армения — 3:0 (1:0)

Голы: Йенсен, 31 (1:0). Пукки, 61 (2:0). Пукки, 88 (3:0).

Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, С.Вяйсянен, Кауко, Лод, Камара (Шюллер, 87), Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 61).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Казарян (Бабаян, 76), Овсепян, Барсегян (Езбилис, 65), Григорян (Малакян, 72), Адамян, Карапетян.

Предупреждения: Амбарцумян, 40. Адамян, 54. Ароян, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

15 октября. Турку. Стадион «Веритас».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира