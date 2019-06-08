Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину, Армения победила Лихтенштейн в отборочных матчах Евро-2020

Сборная Финляндии победила Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:0). Дублем отметился нападающий Теему Пукки.
В других матчах Армения разгромила Лихтенштейн (3:0), Азербайджан проиграл Венгрии (1:3), Эстония уступила Северной Ирландии (1:2), Молдавия обыграла Андорру (1:0).
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа J
Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0 (0:0)
Голы: Пукки, 56 (1:0). Пукки, 68 (2:0).
Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Гранлунд (Райтала, 38), Спарв, Форселль (Лаппалайнен, 63), Лод, Камара, Пукки, Скрабб (Шюллер, 84).
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Шуньич, Чивич, Бешич (Гояк, 79), Вишча, Дульевич (Байич, 68), Цимирот, Сарич, Джеко.
Предупреждения: Сарич, 49. Вишча, 86.
Судья: Стефански (Польша).
8 июня. Тампере. Стадион "Ratina (Tampere)".
Группа J
Армения - Лихтенштейн - 3:0 (2:0)
Голы: Казарян, 2 (1:0). Карапетян, 18 (2:0). Барсегян, 90+1 (3:0).
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Восканян, Казарян, Мхитарян, Мкртчян (Григорян, 76), К.Оганесян, Барсегян, Аветисян (Овсепян, 78), Карапетян (Бабаян, 73).
Лихтенштейн: Хоби, Малин, Геппель, Хофер, Польверино, Хаслер, Марс.Бюхель, Вольфингер (Брендле, 85), Саланович, Зеле (Л.Майер, 81), Фрик (Кюне, 46).
Предупреждение: Овсепян, 82.
Судья: Попов (Болгария).
8 июня. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".
Группа E
Азербайджан - Венгрия - 1:3 (0:1)
Голы: Орбан, 18 (0:1). Барат, 53 (0:2). Мадатов, 69 (1:2). Хольман, 71 (1:3).
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Гараев, Ришард Алмейда, Шейдаев, Назаров (Р.Дадашов, 86), Мадатов (Абдуллаев, 74), Рен.Дадашов (Рамазанов, 59).
Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Немет, 86), Ловренчич, А.Надь, Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Д.Надь, Собослои (Хольман, 58), Солои.
Предупреждения: Собослои, 28. Гусейнов, 39. Назаров, 50. Медведев, 59. Кляйнхайслер, 67. Немет, 87.
Судья: Блом (Голландия).
8 июня. Баку. Стадион "Bakcell Arena (8 KM stadium)".
Группа C
Эстония - Северная Ирландия - 1:2 (1:0)
Голы: Васильев, 25 (1:0). Вашингтон, 77 (1:1). Магеннис, 80 (1:2).
Эстония: Лепметс, Тенисте (Камс, 85), Метс, Пикк, Вихманн, Васильев, Дмитриев, Кяйт (Тамм, 85), Зенев, Саппинен (Сорга, 61), Синявский.
Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр, Смит (Джонс, 64), Льюис, Дэйвис, Даллас, Сэвилл (Магеннис, 69), Бойс (Вашингтон, 46), Уайт.
Предупреждения: Сэвилл, 60. Лепметс, 64.
Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).
8 июня. Таллин. Стадион "А Ле Кок Арена".
Группа H
Молдавия - Андорра - 1:0 (1:0)
Гол: Армаш, 8.
Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Карп, Рябчук, Эфрос, Суворов (Чеботару, 50), Ионицэ, Антонюк (Кочук, 64), Гынсарь, Дамашкан (Бойчук, 80).
Андорра: Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио (Мартинес, 72), Лловера, Сервос, Виейра, Ребес (Морено, 69), Алаэс (Санчес, 82), Клементе.
Предупреждения: Ребес, 34. Ионицэ, 38. Карп, 80. Лима, 90+4.
Удаление: Ионицэ, 47.
Судья: Панджич (Швеция).
8 июня. Кишинев. Стадион Зимбру.