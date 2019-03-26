Финляндия обыграла Армению

Сборная Финляндии в гостях обыграла сборную Армении (2:0) в матче второго тура отборочного турнира Евро-2020.
В составе победителей отличились Фредрик Йенсен и Пюрю Сойри. У хозяев в стартовом составе вышел бывший футболист "Кубани" и "Спартака" Арас Езбилис, который был заменен на 67-й минуте.
Сборная Финляндии набрала три очка и занимает четвертое место в группе J. У сборной Армении ноль очков и последнее место.
В следующем туре Финляндия примет Боснию и Герцеговину, а Армения - Лихтенштейн.
Евро-2020
Отборочный турнир
Группа J
2-й тур
Армения - Финляндия - 0:2 (0:1)
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