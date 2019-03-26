ФИФА не занимается "делом Мораэса"

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не проводил расследования по поводу законности или незаконности участия Жуниора Мораэса в отборочных матчах Евро-2020 в составе сборной Украины. Во всяком случае на данный момент никто не обращался в ФИФА по данному вопросу и не просил изучить вопрос натурализации украинца бразильского происхождения.

– На момент ответа на ваш запрос никто с нами не контактировал по теме, упомянутой в вашем письме, – ответили "СЭ" в ФИФА, когда мы спросили, открыто ли дисциплинарное дело в отношении федерации футбола Украины (ФФУ) и Жуниора Мораэса.

Ранее португальское издание Maisfutebol сообщило, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации игрока, за что украинской команде грозят поражения в двух отборочных матчах Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). (Александр Бобров)

Бразильский технарь. Украине могут присудить два поражения из-за натурализованного игрока