УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии по итогам матча отбора Евро-2020 между командами Болгарии и Англии (0:6). ФИФА намерена дождаться решения европейской организации, прежде чем применить санкции со своей стороны, сообщает официальный сайт ФИФА.

— Мы неоднократно говорили, что не потерпим проявления расизма на трибунах, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Тем не менее, нам приходится до сих пор сталкиваться с этими проблемами в футболе и обществе. Я призываю всех активнее бороться с подобным неподобающим поведением. И начать с того, что пожизненно лишать права посещать стадионы тех людей, которые были уличены в проявлении расизма.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира