Фестиваль болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет на Конюшенной площади

Власти Санкт-Петербурга планируют проводить фестиваль болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года на Конюшенной площади в самом центре города. Там же проходил фанфест во время чемпионата мира-2018. Об этом в четверг на совещании в Смольном, посвященном реализации мероприятий по подготовке к турниру в городе на Неве, сообщила председатель комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх.

- Местом проведения фестиваля болельщиков Евро-2020 предварительно определена территория Конюшенной площади. Площадка уже имеет большую историю подобных мероприятий. На ней были успешно организованы фан-зоны чемпионата мира по хоккею 2016 года, Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. И этот положительный опыт мы готовы перенести на Евро-2020, - цитирует ТАСС Антюх.

Также рассматривается возможность размещения дополнительных площадок для публичного просмотра матчей - на территории спорткомплекса "Юбилейный" и выставочного комплекса "Ленэкспо", расположенных соответственно на Петроградской Стороне и Васильевском острове в исторической части города.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы-2020.