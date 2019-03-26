Фернанду Сантуш: "Ситуация не самая лучшая, но мы верим, что сможем выиграть оставшиеся матчи"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1) отметил, что команда создала множество моментов. Португальцы после двух туров набрали два очка.

- Мы создали много моментов, но забили лишь один гол ударом издали. Игра была на три результата, - приводит пресс-служба УЕФА слова Сантуша. - Мы хотели победить и играли лучше против очень талантливой команды.

Ситуация, как видим, не самая лучшая - у нас всего два очка. Но наша команда талантливая, мастеровитая и смелая. Мы верим, что выиграем оставшиеся шесть матчей, в том числе выездные против Украины и Сербии.