Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил. По его мнению, результат справедливый.

— Сербия удивила меня. Ожидал, что соперник будут играть агрессивнее, желая выиграть с первых минут, но сербы играли так же, как и в Лиссабоне, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Мы доминировали, и я поздравляю своих игроков с этой заслуженной победой.