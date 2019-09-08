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Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

04:31
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил. По его мнению, результат справедливый.

— Сербия удивила меня. Ожидал, что соперник будут играть агрессивнее, желая выиграть с первых минут, но сербы играли так же, как и в Лиссабоне, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Мы доминировали, и я поздравляю своих игроков с этой заслуженной победой.

Сербия — Португалия

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