Фернанду Сантуш: «Сборная Украины не удивила Португалию»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от команды Украины (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Вы сами видели, что происходило на поле до 24-й минуты, какой был счет, — цитирует Сантуша Sportarena. — Мы начали медленно, я бы даже сказал, прохладно. О нас иногда говорят, что мы — холодная команда. После не столь обнадеживающего начала, мы начали играть.

Что-то пытался сделать Роналду. У кого-то что-то не получалось. Чем-то мы рисковали. А Украина оставалась Украиной. Они начали очень резво и держали в напряжении до окончания матча.

Соперник нас не удивил. Мы все знали и изучали. Дело в том, что возможно, Украина смогла придерживаться выбранной стратегии до конца. Мы тоже старались, но результат вы знаете. И не могу не выделить Ярмоленко в составе Украины.

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