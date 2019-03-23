Фернанду Сантуш: "Португалия сыграла хорошо с Украиной, но не победила"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с Украиной в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:0) отметил, что его команда сыграла хорошо.

- Мы знали, какой у соперника будет план на игру, - цитирует официальный сайт УЕФА Сантуша. - Мы сыграли хорошо, но не победили. В первом тайме мы не контролировали ситуацию в центре поля, но команда старалась и создавала моменты. Во втором тайме при помощи Диего Соузы и Рафы Силвы мы пытались играть обоими флангами и шли на риск, однако опасные моменты в концовке создал соперник. Результат справедливым не оказался, мы заслуживали победы.