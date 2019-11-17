Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о желании снова победить на чемпионате Европы.

— Мы претенденты на победу на Евро, нас никогда не считают фаворитами, — цитирует Сантуша A Bola. — Но у португальской команды есть качество.

Когда Португалия может собрать креативность и качество, в то же время осознав, что игра, в определенные моменты, нуждается и в других вещах, команда практически непобедима.

Обыграть Португалию непросто, у Португалии есть все условия, чтобы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус такой же, как и всегда.

Когда мы приехали на Евро-2016, тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов — сумасшествие.

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