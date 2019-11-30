Фернанду Сантуш: «Португалия попытается защитить титул чемпиона Европы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

Группа F выглядит следующим образом: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия.

— Нам нужно подождать, чтобы увидеть, кто будет третьим противником, — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА. — Это может быть Исландия, и эта первая игра против них будет повторением нашего первого матча на Евро-2016, который был для нас очень сложным. Мы будем хорошо готовиться к этому турниру и попытаемся защитить титул.