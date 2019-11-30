Фернанду Сантуш: «Португалия попытается защитить титул чемпиона Европы»
30 ноября 2019, 23:31
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Группа F выглядит следующим образом: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия.
— Нам нужно подождать, чтобы увидеть, кто будет третьим противником, — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА. — Это может быть Исландия, и эта первая игра против них будет повторением нашего первого матча на Евро-2016, который был для нас очень сложным. Мы будем хорошо готовиться к этому турниру и попытаемся защитить титул.
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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