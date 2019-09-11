Фернанду Сантуш: «Португалия хочет занять первое место в группе»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:1) отметил, что португальцы хотят занять первое место в группе.

— Мы были лучше и победили благодаря этому, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Нам удалось сохранить темп после победы в Сербии, иначе этот триумф не имел бы смысла. Сборная Португалии стала ближе к Евро-2020. У нас есть четыре матча, чтобы выиграть и занять первое место.