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Фернандес тренировался индивидуально, Кузяев и Баринов — с ограничениями

13:50
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Сборная России провела тренировку в Новогорске в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Как сообщает Twitter команды, в общей группе занимались почти все футболисты. Мариу Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта. Он продолжит подготовку к игре под присмотром медицинского штаба.

Также с небольшими ограничениями занимались Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

Сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в «Лужниках».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1181520136811008000

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