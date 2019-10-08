Сборная России провела тренировку в Новогорске в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Как сообщает Twitter команды, в общей группе занимались почти все футболисты. Мариу Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта. Он продолжит подготовку к игре под присмотром медицинского штаба.

Также с небольшими ограничениями занимались Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

Сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в «Лужниках».

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира