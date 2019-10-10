Федун ждет победы России и не говорит о новом тренере «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в преддверии отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Шотландии рассказал, чего ждет от игры, а также ответил на вопрос о будущем тренере «Спартака».

— Какие у Вас ожидания перед матчем?

— Должны побеждать.

— А когда прояснится ситуация с главным тренером «Спартака»?

— Не комментирую.

— Может, хотя бы какие-то даты?

— Не комментирую, понимаете? (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира