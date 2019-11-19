Федор Щербаченко: «Нужно всем миром попытаться уговорить Акинфеева вернуться в сборную»

Тренер Федор Щербаченко поддержал сборную России после крупного поражения от Бельгии (1:4).

Сегодня национальная команда проведет заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино, начало игры в 22.45 (мск).

— Нужно сказать «спасибо» тренерам нашей сборной, которые с уважением отнеслись к болельщикам и сыграли в атаку с Бельгией, — начал Щербаченко. - Ведь многие тренеры на месте Черчесова сейчас поставили бы «автобус», как это было в мате с Испанией на ЧМ. Скорее всего, для достижения результата и придется применять такую тактику на чемпионате Европы-2020. Считаю, риск должен быть разумным.

После чемпионата мира многие задавались вопросом, сможет ли наша национальная команда сыграть с позиции силы с соперниками, которые стоят выше в рейтинге ФИФА.

И мы получили ответы на свои вопросы. Всегда интересно посмотреть на себя на уровне лучших сборных мира, на уровне ведущих футболистов мира. Конечно, класс у бельгийцев гораздо выше. Уже первый гол стал ярким тому подтверждением, когда один из братьев Азар очень легко разобрался с нашим ведущим правым защитником Мариу Фернандесом. А подстраховать армейца вовремя не успели, поэтому Гильерме и расстреляли.

Конечно, сказалось отсутствие впереди Головина и Черышева. Миранчук немножко потерялся. Много разговоров сейчас ходит по вратарской позиции. Вместо того чтобы сильно ругать Гильерме, нужно создать атмосферу, чтобы попытаться всем миром вернуть в сборную Акинфеева. Игоря, безусловно, не хватает. Его присутствие на поле вселяет уверенность в защитников, да и во всю команду. Да, и он порой допускал ошибки, ляпы, но Акинфеев очень психологически устойчивый вратарь, незаменимая фигура.

Сегодня Черчесов привлекает к работе на сборах молодых игроков, потихоньку подтягивает их, чтобы они привыкали к требованиям сборной. А ведь в сборной и клубах требования разные.

Ведь сейчас появилась статистика о физической активности игроков в матчах за сборную России и в играх за свои клубы. И что мы увидели? Она показывает, что в национальной команде они двигаются в полтора раза больше, чем в клубах. Вот в чем пробелам! Информация была доведена до руководителей клубов, тренеров, чтобы они внесли коррективы в этой работе.

Из-за такой разницы мы не можем конкурировать с ведущими сборными мира и Европы. Тренеры молодежной и юношеских сборных страдают от того, что у игроков был провал в подготовке на детско-юношеском уровне. (Виталий Айрапетов)

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