Федор Чалов: "Хочется больше забить, порадовать болельщиков"

Нападающий сборной России Федор Чалов рассказал о подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020.

- Хочется закрепиться в сборной. Буду делать для этого все возможное. Все в рабочем режиме, не видел, чтобы кто-то был расслаблен. Хочется порадовать наших болельщиков и больше забить, - сказал Чалов журналистам.

- Знаете кого-то из Кипра и Сан-Марино?

- Честно говоря, нет.

- С каждым новым вызовом в сборную чувствуете себя увереннее?

- Да, конечно, с каждым разом чувствую себя все больше как дома. Осваиваюсь. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

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