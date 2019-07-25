Фарук Хаджибегич станет главным тренером сборной Черногории

61-летний экс-тренер "Црвены Звезды" Фарук Хаджибегич будет назначен главным тренером сборной Черногории. Соглашение будет рассчитано до конца 2020 года, сообщает L'Equipe.

На этом посту он сменит Любоша Тумбаковича, который в июне был уволен из сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово (1:1).

Сборная Черногории в квалификации Евро-2020 выступает в одной группе с командами Англии, Чехии, Косово и Болгарии. В четырех матчах она набрала 2 очка и пока занимает четвертое место в группе.