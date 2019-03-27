Фареры впервые за 16 лет забили в трех матчах подряд

Сборная Фарерских островов отыграла один мяч в матче отборочного турнира Евро-2020 против Румынии. Вильормур Давидсен реализовал пенальти на 40-й минуте, сделав счет 1:3. Фареры уже в третьем официальном матче уйдут с поля с забитыми голами. Ранее они отличались 17 и 20 ноября 2018 года в матчах Лиги наций с Мальтой (1:1, 1:2).

Для Фарер это первая трехматчевая серия с забитыми мячами с 2003 года. 16 лет назад они забивали мячи в играх отборочного турнира Евро-2004 против Исландии (1:2), Шотландии (1:3) и Литвы (1:3).

В настоящее время Фарерские острова занимают 97-е место в рейтинге ФИФА.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира