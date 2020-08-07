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Фан-зоны в Петербурге буду сохранены, несмотря на перенос Евро-2020

11:00
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал об организации фан-зоны Евро-2020 и тура Кубка Европы.

— Несмотря на перенос Евро, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные для болельщиков элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, поэтому работаем над организацией фан-зон в российских городах.

Чемпионат Европы пройдет после переноса из-за пандемии коронавируса пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9143167

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