Фан-зоны в Петербурге буду сохранены, несмотря на перенос Евро-2020

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал об организации фан-зоны Евро-2020 и тура Кубка Европы.

— Несмотря на перенос Евро, организаторы сохранят все компоненты турнира, включая такие важные для болельщиков элементы, как фан-зоны в Санкт-Петербурге и трофи-тур Кубка Европы, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Мы хотим, чтобы праздник футбола вышел далеко за пределы стадиона и Петербурга, поэтому работаем над организацией фан-зон в российских городах.

Чемпионат Европы пройдет после переноса из-за пандемии коронавируса пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах.