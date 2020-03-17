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УЕФА перенес Евро на 2021 год

15:30
Евро-2020 перенесен. Фото Reuters Главный трофей чемпионата Европы. Фото Sky Sports.
Евро-2020 перенесен. Фото Reuters
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Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год. Такое решение принял УЕФА после консультаций со всеми национальными федерациями. Об этом сообщает Twitter Норвежского футбольного союза.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах разных европейских стран. Из-за пандемии коронавируса его решили перенести. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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