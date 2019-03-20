17:00 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Поражение в Брюсселе – шаг в четвертую корзину. ЧМ-2022 без России?

Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
7
Обсудить

Матч с бельгийцами – не только начало отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Результат игры может серьезно повлиять на наши шансы на поездку в Катар.

Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)

 
Виталий МУТКО и главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Виталий Мутко: "Наш рейтинг ФИФА будет только опускаться. Но что там за такие рейтинги?!"

В июле этого года в соответствии с календарем Международной федерации футбола должна пройти жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022. Обычно при "посеве" команд по корзинам используется рейтинг ФИФА.

В нем сборная России сегодня занимает очень низкое место – общее 50-е и 31-е среди европейских команд.

Если наши футболисты в марте и июне неудачно проведут отборочные встречи Евро-2020 (с Бельгией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром), национальная команда окажется в четвертой корзине (!) и может получить очень серьезных соперников.

Вероятность, что число участников ЧМ-2022 увеличат с 32 до 48, очень мала. Хотя президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает убеждать в обратном. При 32 участниках Европе достанется 13 путевок. Не трудно предположить, что шанс попасть из четвертой корзины в хорошую группу, а затем оказаться в числе 13 счастливчиков, невероятно низок. Значит, прощай Катар?

Страна

Баллы

1. Бельгия (1*)

1727

2. Франция (2)

1726

3. Бразилия

1676

4. Хорватия (3)

1634

5. Англия (4)

1631

6. Португалия (5)

1614

7. Уругвай

1609

8. Швейцария (6)

1599

9. Испания (7)

1591

10. Дания (8)

1589

…14. Швеция (9)

1560

Голландия (9)

1560

16. Германия (11)

1558

…18. Италия (12)

1539

19. Уэльс (13)

1525

20. Польша (14)

1518

…23. Австрия (15)

1509

…25. Румыния (16)

1501

…29. Словакия (17)

1483

30. Украина (18)

1482

31. Сербия (19)

1481

…34. Ирландия (20)

1474

35. Босния (21)

1472

36. Сев.Ирландия (22)

1465

…38. Исландия (23)

1452

40. Шотландия (24)

1446

41. Турция (25)

1443

…44. Чехия (26)

1435

45. Греция (27)

1428

46. Черногория (28)

1427

…48. Болгария (29)

1425

48. Норвегия (29)

1425

…50. Россия (31)

1424

* Место в Европе.
Следующий рейтинг будет объявлен 4 апреля.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Бельгия - Россия

 

7
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ