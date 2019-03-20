Поражение в Брюсселе – шаг в четвертую корзину. ЧМ-2022 без России?

Матч с бельгийцами – не только начало отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Результат игры может серьезно повлиять на наши шансы на поездку в Катар.
Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)
В июле этого года в соответствии с календарем Международной федерации футбола должна пройти жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022. Обычно при "посеве" команд по корзинам используется рейтинг ФИФА.
В нем сборная России сегодня занимает очень низкое место – общее 50-е и 31-е среди европейских команд.
Если наши футболисты в марте и июне неудачно проведут отборочные встречи Евро-2020 (с Бельгией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром), национальная команда окажется в четвертой корзине (!) и может получить очень серьезных соперников.
Вероятность, что число участников ЧМ-2022 увеличат с 32 до 48, очень мала. Хотя президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает убеждать в обратном. При 32 участниках Европе достанется 13 путевок. Не трудно предположить, что шанс попасть из четвертой корзины в хорошую группу, а затем оказаться в числе 13 счастливчиков, невероятно низок. Значит, прощай Катар?
|
Страна
|
Баллы
|
1. Бельгия (1*)
|
1727
|
2. Франция (2)
|
1726
|
3. Бразилия
|
1676
|
4. Хорватия (3)
|
1634
|
5. Англия (4)
|
1631
|
6. Португалия (5)
|
1614
|
7. Уругвай
|
1609
|
8. Швейцария (6)
|
1599
|
9. Испания (7)
|
1591
|
10. Дания (8)
|
1589
|
…14. Швеция (9)
|
1560
|
Голландия (9)
|
1560
|
16. Германия (11)
|
1558
|
…18. Италия (12)
|
1539
|
19. Уэльс (13)
|
1525
|
20. Польша (14)
|
1518
|
…23. Австрия (15)
|
1509
|
…25. Румыния (16)
|
1501
|
…29. Словакия (17)
|
1483
|
30. Украина (18)
|
1482
|
31. Сербия (19)
|
1481
|
…34. Ирландия (20)
|
1474
|
35. Босния (21)
|
1472
|
36. Сев.Ирландия (22)
|
1465
|
…38. Исландия (23)
|
1452
|
40. Шотландия (24)
|
1446
|
41. Турция (25)
|
1443
|
…44. Чехия (26)
|
1435
|
45. Греция (27)
|
1428
|
46. Черногория (28)
|
1427
|
…48. Болгария (29)
|
1425
|
48. Норвегия (29)
|
1425
|
…50. Россия (31)
|
1424
* Место в Европе.
Следующий рейтинг будет объявлен 4 апреля.
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