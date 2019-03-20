Поражение в Брюсселе – шаг в четвертую корзину. ЧМ-2022 без России?

Матч с бельгийцами – не только начало отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Результат игры может серьезно повлиять на наши шансы на поездку в Катар.

Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)

В июле этого года в соответствии с календарем Международной федерации футбола должна пройти жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022. Обычно при "посеве" команд по корзинам используется рейтинг ФИФА.

В нем сборная России сегодня занимает очень низкое место – общее 50-е и 31-е среди европейских команд.

Если наши футболисты в марте и июне неудачно проведут отборочные встречи Евро-2020 (с Бельгией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром), национальная команда окажется в четвертой корзине (!) и может получить очень серьезных соперников.

Вероятность, что число участников ЧМ-2022 увеличат с 32 до 48, очень мала. Хотя президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает убеждать в обратном. При 32 участниках Европе достанется 13 путевок. Не трудно предположить, что шанс попасть из четвертой корзины в хорошую группу, а затем оказаться в числе 13 счастливчиков, невероятно низок. Значит, прощай Катар?

Страна Баллы 1. Бельгия (1*) 1727 2. Франция (2) 1726 3. Бразилия 1676 4. Хорватия (3) 1634 5. Англия (4) 1631 6. Португалия (5) 1614 7. Уругвай 1609 8. Швейцария (6) 1599 9. Испания (7) 1591 10. Дания (8) 1589 …14. Швеция (9) 1560 Голландия (9) 1560 16. Германия (11) 1558 …18. Италия (12) 1539 19. Уэльс (13) 1525 20. Польша (14) 1518 …23. Австрия (15) 1509 …25. Румыния (16) 1501 …29. Словакия (17) 1483 30. Украина (18) 1482 31. Сербия (19) 1481 …34. Ирландия (20) 1474 35. Босния (21) 1472 36. Сев.Ирландия (22) 1465 …38. Исландия (23) 1452 40. Шотландия (24) 1446 41. Турция (25) 1443 …44. Чехия (26) 1435 45. Греция (27) 1428 46. Черногория (28) 1427 …48. Болгария (29) 1425 48. Норвегия (29) 1425 …50. Россия (31) 1424

* Место в Европе.

Следующий рейтинг будет объявлен 4 апреля.

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