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Евгений Коноплянка: «Сборная Украины — единый коллектив, единый кулак»

09:03
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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка — о матче со сборной Португалии (2:1) в отборочном турнире Евро-2020. Украинская команда завоевала путевку в финальную часть турнира.

-Вы сами видели, все возможно в этой жизни. Если есть цель и желание — все возможно, — цитирует игрока Footboom.com. — В чем главный секрет успеха? Это единый коллектив, единый кулак. Мы — как единая семья и это плюс, это наш успех. Возможна ли победа на Евро? Давайте не будем забегать наперед. Живем сегодняшним днем, давайте сначала переживем эти эмоции.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/national/1571091627-yevgeniy-konopljanka-vy-sami-videli-vse-vozmozhno-v-etoy-zhizni.html

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