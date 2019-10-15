Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка — о матче со сборной Португалии (2:1) в отборочном турнире Евро-2020. Украинская команда завоевала путевку в финальную часть турнира.

-Вы сами видели, все возможно в этой жизни. Если есть цель и желание — все возможно, — цитирует игрока Footboom.com. — В чем главный секрет успеха? Это единый коллектив, единый кулак. Мы — как единая семья и это плюс, это наш успех. Возможна ли победа на Евро? Давайте не будем забегать наперед. Живем сегодняшним днем, давайте сначала переживем эти эмоции.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира