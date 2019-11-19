«Это моя вина». Главный тренер сборной Армении готов покинуть команду после разгромного поражения от Италии
09:55
Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян после крупного поражения от команды Италии (1:9) в матче отбора к Евро-2020 сообщил, что готов уйти в отставку.
— Увы, игра с Италией отражает картину в армянском футболе на данный момент, — сказал специалист на пресс-конференции по окончании матча. — Я беру на себя ответственность за поражение, это моя вина. Мы играли без многих наших талантливых футболистов.
Если Федерация решит, что я виновник этого поражения, то готов тут же уйти в отставку.
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