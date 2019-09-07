Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Фертонген прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Это был действительно странный матч, — цитирует официальный сайт УЕФА защитника. — Первый тайм получился сложным, второй тайм прошел намного лучше. Мы слишком сильно хотели форсировать события, сбиваясь на индивидуальную игру. Затем вы смотрите друг на друга и думаете: «Как это возможно?» Но мы не должны быть слишком драматичны по этому поводу. Лидируем в своей группе и набрали три очка. В понедельник предстоит важный матч, там мы можем сделать важный шаг к Евро.

Сборная Бельгии пока идет без потерь в группе I, где выступает и сборная России, и после пяти матчей набрала 15 очков, сохраняя первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира