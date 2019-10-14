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«Если они повторят воинское приветствие, к ним нужно отнестись как к солдатам армии врага». Депутат угрожает отменить матч Франция — Турция

16:59
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Французский депутат Жан-Люк Меланшон возмущен поступком футболистов сборной Турции во время их матча отборочного турнира Евро-2020 против Албании. На 90-й минуте Дженк Тосун забил единственный мяч, и турецкие игроки продемонстрировали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.

Ранее стало известно, что УЕФА рассмотрит жест турок и может наложить на Федерацию футбола страны санкции.

«Если турецкие футболисты повторят воинские жесты, к ним нужно относиться как к солдатам армии врага. Не будем играть против них в футбол. Это уже не спорт», — написал Меланшон в Twitter, добавив хэштег «аннулировать матч Франция — Турция».

В УЕФА при этом уточнили, что Франция не имеет полномочий отменить игру, это может сделать только сам УЕФА.

Матч Франция — Турция состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.

Трансляция игры Франция — Турция

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