«Если они повторят воинское приветствие, к ним нужно отнестись как к солдатам армии врага». Депутат угрожает отменить матч Франция — Турция
Французский депутат Жан-Люк Меланшон возмущен поступком футболистов сборной Турции во время их матча отборочного турнира Евро-2020 против Албании. На 90-й минуте Дженк Тосун забил единственный мяч, и турецкие игроки продемонстрировали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.
Ранее стало известно, что УЕФА рассмотрит жест турок и может наложить на Федерацию футбола страны санкции.
«Если турецкие футболисты повторят воинские жесты, к ним нужно относиться как к солдатам армии врага. Не будем играть против них в футбол. Это уже не спорт», — написал Меланшон в Twitter, добавив хэштег «аннулировать матч Франция — Турция».
В УЕФА при этом уточнили, что Франция не имеет полномочий отменить игру, это может сделать только сам УЕФА.
Матч Франция — Турция состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.