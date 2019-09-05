Эндрю Робертсон: «В матче с Россией мы покажем то, из чего сделаны»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 с командой России.

— Турнирное значение матча является основной мотивацией на игру с Россией?

— Знаете, наверное, нет. Какого-то эмоционального толчка это не дает. Главное, что меня мотивирует — это форма команды и то, как развивается наша команда в последнее время. Это не первый раз, когда мы встречаемся с Россией. Но теперь мы играем дома. Думаю, мы покажем лучший результат и покажем то, из чего сделаны.

— Тренер перед вами говорил, что одной большой победы достаточно для успеха. Согласны?

— Возможно, эта победа нам нужна, но ее еще надо получить. Может быть, эти три очка позволят нам идти в оставшиеся игры более уверенно. Но для этого мы должны показать 100 процентов завтра.

— Что привнес нового Стив Кларк? Говорят, что веру в команду.

— Да, именно веру в команду. Мы тренируемся и играем с улыбками. Сейчас мы готовы как никогда. Да, у нас был долгие период без побед и без участия в крупных турнирах. Если мы победим завтра, то это поможет нам квалифицироваться в такой турнир как Евро-2020. Мы постепенно знакомимся с подходом Кларка к играм и тренировкам. Надеюсь, завтра мы сможем это показать.

— Что такого особенного делает Кларк?

— Наверное, через его тренировки, через его поведение с командой. У нас была хорошая тренировочная неделя. Он привносит изменения в наш коллектив. Может, другие не ждут от нас каких-то больших побед. Но он заставил поверить, что мы можем показать результат. Теперь мы верим в нашу победу, готовы биться за команду. Для нас это будет первый настоящий тест, потому что гостевая игра с Бельгией не может полноценно считаться таковым.

— Не считаете, что сейчас самое время начать побеждать?

— Очень надеюсь на это. В этом и состоит сложность — взять индивидуально сильных футболистов и создать из них команду. Мы находимся в хорошем возрасте, у нас есть перспективная команда. Почему бы не выступить хорошо прямо сейчас. Это позволит нам чувствовать себя уверенно. Надеюсь, что начнем прямо завтра.

— Шотландия будет аутсайдером завтра?

— Думаю, да. Россия хорошо выступила на чемпионате мира, в том числе в матче с Испанией. В целом страна сделала больше в последнее время с точки зрения футбола, это все влияет. Надеюсь, мы сделаем «Хэмпден Парк» неудобным местом для гостей. Раньше приезжающие команды чувствовали вольготно на нашем поле. Больше этого происходить не должно. Наша основная цель — квалификация Евро-2020. Мы сильнее, когда мы остаемся вместе. И как команда, и как страна, и завтрашняя победа поможет нам объединиться. (Александр Рогулев)