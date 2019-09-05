Эндрю Робертсон: «Не видел игр Фернандеса. Больше узнаю о нем в матче с Россией»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал о противостоянии с защитником сборной России Мариу Фернандесом в отборочном матче Евро-2020 6 сентября.

— В России ждут большого противостояния с Мариу Фернандеса. Что вы о нем знаете?

— Россия — очень качественная команда, мы должны об этом помнить. Ваша команда может принести проблем любой команде. Я не видел большого количества клубных выступлений Мариу Фернандеса, поэтому не могу говорить конкретно про его сильные или слабые стороны. Наверное, я его узнаю лучше после завтрашней игры. Но надеюсь, не настолько хорошо, чтобы о нем много говорили. В любом случае фокус должен быть на нас, мы должны выступать как команда от наших сильных сторон. (Александр Рогулев)