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Экс-тренер сборной Болгарии Балаков: «Никогда не тренировал в такой атмосфере»

19:35

Бывший главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков прокомментировал поражение от Англии в отборочном турнире Евро-2020 (0:6). Игра дважды прерывалась из-за расистского поведения фанатов. После игры президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушел в отставку, Балаков также оставил свой пост.

— Ситуацию нельзя назвать радужной. Я никогда не был тренером в такой атмосфере, — цитирует Goal Балакова. — Я старался подбодрить игроков в раздевалке. Никакого бунта не было. Футболисты были настолько потрясены тем, что случилось на поле, что не могли возмутиться.

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