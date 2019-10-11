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Экс-игрок сборной Шотландии Адам: «Сейчас у команды мало игроков международного уровня»

21:24

Бывший игрок сборной Шотландии, хавбек «Стоук Сити» Чарли Адам посетовал на нехватку у команды игроков высокого уровня. Накануне шотландцы крупно проиграли России (0:4) в отборочном турнире Евро-2020.

— Интересно, где тренеру найти игроков, потому что на данный момент мало игроков уровня сборной. Кто лидер команды на поле? Я не вижу лидеров. Стиву Кларку предстоит тяжелая работа. Не думаю, что у него достаточно футболистов международного уровня.

У нас один-два хороших игрока в обороне. Макгинн хороший игрок, Робертсон хороший игрок, Тирни тоже. Мактоминэю предстоит много работы. Не обольщайтесь, что он играет в «Манчестер Юнайтед». Вы помните, где «Манчестер Юнайтед» сейчас?

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