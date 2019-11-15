Экс-полузащитник сборной России Егор Титов пред матчем российской команды против Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 признался, что ждет красивый футбол.

— Игра против Бельгии для нашей команды — это своего рода лакмусовая бумажка, — цитируют «Известия» Титова. — Этим матчем мы подытожим отборочный турнир, потому что наш предстоящий соперник — самая сильная сборная в группе. Жду яркой игры, ведь 60 тысяч болельщиков соберутся на трибунах и будут гнать команду вперед. Надеюсь, это даст нашим игрокам невероятную мотивацию и, в хорошем смысле этого слова, одержимость. Желаю сборной России победы. Хочется увидеть красивый футбол.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира