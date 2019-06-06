Егор Сорокин: "Я рад быть в сборной. Отпуск для меня не главное"

Защитник сборной России Егор Сорокин рассказал о настрое на отборочные матчи Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

– В сборной вас случайно не встретили как бомбардира? Все-таки вы столько мячей забили.

– Шуток нет. Так сложилось, что я забил за клуб много мячей и я этому очень рад. Но все уже в прошлом. Надо двигаться дальше.

– Как самочувствие после длительного сезона?

– Я нахожусь в сборной и этому рад. Отпуск для меня не главное.

– Если говорить о партнерах по сборной, может, кто-то удивил своим уровнем или с кем-то было особенно интересно поиграть?

– Всех знаю, со всеми знаком. Мы играем друг против друга. Поэтому удивлений никаких нет.

– Учитывая, что первый матч с Сан-Марино, сейчас больше внимания идет именно этой встреч или к Кипру тоже уже готовитесь?

– Мы идем от игры к игре. Первый соперник – Сан-Марино, поэтому готовимся к этому матчу. А потом будем к Кипру готовиться.

– Насколько велика роль психологической подготовки к Сан-Марино? Понятно, что все умеют играть в футбол, но все-таки это карлик. Подготовка к таким соперникам отличается от подготовки к сборной Испании, например?

– Здесь надо проявлять уважение. Все соперники равные. Каждая команда может проявить себя и выиграть. Недооценки соперников не будет. Будем делать все, чтобы достичь нужного нам результата. А это победа. (Елена Григорьевская)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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