Егор Сорокин: "Вся сборная России – это основной состав"

Защитник сборной России Егор Сорокин рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Сан-Марино. Игрок подчеркнул, что еще не знает, выпустит ли Станислав Черчесов его на поле.

– Сборная почти неделю работает в Новогорске. За это время насколько получилось нащупать взаимопонимание с партнерами?

– Срок был приличный. Все хорошо, мы планомерно готовимся, взаимодействия улучаются с каждым днем. Никаких проблем нет.

– Вы защитник результативный. На Сан-Марино настроены?

– Конечно. Я настроен на каждый матч и на каждую тренировку.

– Ваша результативность в "Рубине" поражала. Здесь получатся на тренировках часто забивать?

– Здесь немного другие взаимодействия. В клубе и сборной они отличаются.

– Уже известно, сыграете ли вы с Сан-Марино или нет?

– Это будет известно в день матча. Мы готовимся. Если скажут играть – буду играть. Если нет – буду переживать за сборную, поддерживать ее.

– По тренировкам пока непонятно, выйдете на матч или нет?

– Непонятно, потому что все футболисты равноценны, все в обойме и готовятся.

– Сегодня команда на двусторонке поделилась на составы: тот, который выходил первым в контрольном матче с "Чертаново" – это одна команда, а кто появился позже – другая. В какой группе были вы, и можно ли сказать, что первая группа – это был основной состав?

– У нас вся сборная России – основной состав. Он будет назван в день матча на установке и там уже будет видно, кто выйдет на поле. (Елена Григорьевская)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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