Эдин Джеко: «Босния и Герцеговина должна была занимать второе место в группе»

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Италии. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.

— Италия — отличная команда, которая выиграла все свои матчи? — цитирует Джеко Corriere dello sport. — Они хотят продолжить свою победную серию и, возможно, побить рекорд в 10 побед подряд.

Конечно, игроки и персонал нашей команды разочарованы результатами, равно как и болельщики. Я думаю, что Босния и Герцеговина должна была занимать второе место в этой группе. Нам не удалось, потому что мы не играли на нашем обычном уровне.

В группе J c первого места на Евро-2020 вышла сборная Италии, у которой 24 очка в 8 матчах. Финляндия попадет на чемпионат Европы, если в двух матчах наберет два очка при двух победах боснийцев.