Эден Азар стал вторым бомбардиром в истории сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил два гола в первом тайме гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Для 28-летнего футболиста эти забитые мячи стали 31-м и 32-м за национальную команду.

Азар стал вторым бомбардиром в истории сборной Бельгии, опередив Бернара Ворхофа и Поля Ван Химста (по 30). Лидирует по количеству голов за национальную команду нападающий Ромелу Лукаку (51).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира