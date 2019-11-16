Эден Азар стал вторым бомбардиром в истории сборной Бельгии
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил два гола в первом тайме гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Для 28-летнего футболиста эти забитые мячи стали 31-м и 32-м за национальную команду.
Эден Азар удвоил счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
? #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/nfDvFXfvwn
? Эден Азар оформляет дубль в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
? #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/z7ZkXB1hTD
Азар стал вторым бомбардиром в истории сборной Бельгии, опередив Бернара Ворхофа и Поля Ван Химста (по 30). Лидирует по количеству голов за национальную команду нападающий Ромелу Лукаку (51).
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