Эден Азар: "Россия — не та команда, в матче с которой мы рассчитываем на победу 5:0"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар считает, что сборная России является главным соперником бельгийцев в отборочном раунде Евро-2020.

– У России была хорошая команда на чемпионате мира-2018, – цитирует Азара пресс-служба УЕФА. – Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Сборная России показывала очень хороший футбол.

Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет непростой матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей (3:3. – Прим. "СЭ"). Так что это не та команда, в дуэли с которой мы бы расчитываем на победу со счетом 5:0.

На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла.

​Матч отборочного раунда чемпионата Европы – 2020 Бельгия – Россия состоится сегодня, 21 марта. Начало – в 22.45 по московскому времени.