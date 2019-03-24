Эден Азар проводит сотый матч за Бельгию. Больше него - только у Фертонгена и Витселя

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Игра стала для него сотой в футболке национальной команды.
Азар - третий бельгиец, достигший этой отметки. Примечательно, что двое других в настоящий момент также находятся на поле. Ян Фертонген проводит 112-ю игру за сборную, а Аксель Витсель - 101-ю.
Азар отметился юбилейном матче голом уже на 10-й минуте - это его 30-й мяч за национальную команду. По этому показателю он выходит на второе место, деля его с Бернардом Ворхофом и Паулем ван Химстом. Рекорд принадлежит Ромелу Лукаку - 45 голов.
📷 That's 3⃣0⃣ goals in 💯 caps for @hazardeden10! 😍#CYPBEL #EURO2020#COMEONBELGIUM 🇧🇪#EuropeanQualifiers pic.twitter.com/Awt4ajz0iY– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 24 марта 2019 г.
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