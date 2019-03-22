Эден Азар: "Ошибка Куртуа? Все знают, что Тибо отличный вратарь. Это не проблема"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар после победы над сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1) отметил, что в команде довольны результатом. Он также добавил, что бельгийцы не беспокоятся из-за ошибки голкипера Тибо Куртуа.

– Пусть мы не всегда показываем привлекательный футбол, но было крайне важно начать с победы, - приводит Nieuwsblad слова Азара. - Мы довольны результатом и получили заряд уверенности перед игрой с Кипром. Это будет совсем другой матч, не такой, как с Россией.

Ошибка Куртуа? Все знают, что Тибо отличный вратарь. Он так часто выручает нас. Может, Куртуа насмотрелся моих видео, но он слишком большой и не умеет обводить (смеется). Это не проблема, мы не беспокоимся за него.

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