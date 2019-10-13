Дзюба установил новый рекорд сборной России

Гол в ворота сборной Кипра стал для Артема Дзюбы девятым в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

31-летний форвард установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном цикле, превзойдя собственное достижение. Четыре года назад Дзюба отличился восемь раз.

Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который отметился семью голами в отборе к ЧМ-2002. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие более четырех голов за сборную России в одном отборочном цикле

Турнир Игрок Матчи Голы ЧЕ-2020 Артем Дзюба 8 9 ЧЕ-2016 Артем Дзюба 8 8 ЧМ-2002 Владимир Бесчастных 10 7 ЧЕ-2000 Валерий Карпин 10 6 ЧЕ-1996 Игорь Колыванов 5 5 ЧЕ-2008 Александр Кержаков 9 5 ЧМ-2010 Роман Павлюченко 9 5 ЧМ-2006 Андрей Аршавин 10 5 ЧМ-2014 Александр Кержаков 10 5

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