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Дзюба установил новый рекорд сборной России

21:00
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Гол в ворота сборной Кипра стал для Артема Дзюбы девятым в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

31-летний форвард установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном цикле, превзойдя собственное достижение. Четыре года назад Дзюба отличился восемь раз.

Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который отметился семью голами в отборе к ЧМ-2002. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие более четырех голов за сборную России в одном отборочном цикле

Турнир

Игрок

Матчи

Голы

ЧЕ-2020

Артем Дзюба

8

9

ЧЕ-2016

Артем Дзюба

8

8

ЧМ-2002

Владимир Бесчастных

10

7

ЧЕ-2000

Валерий Карпин

10

6

ЧЕ-1996

Игорь Колыванов

5

5

ЧЕ-2008

Александр Кержаков

9

5

ЧМ-2010

Роман Павлюченко

9

5

ЧМ-2006

Андрей Аршавин

10

5

ЧМ-2014

Александр Кержаков

10

5

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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