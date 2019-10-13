Дзюба установил новый рекорд сборной России
Гол в ворота сборной Кипра стал для Артема Дзюбы девятым в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.
?? Артем Дзюба забивает свой 9-й гол в отборочном цикле #ЕВРО2020!#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/idJuAYWkl8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
31-летний форвард установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном цикле, превзойдя собственное достижение. Четыре года назад Дзюба отличился восемь раз.
Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который отметился семью голами в отборе к ЧМ-2002. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие более четырех голов за сборную России в одном отборочном цикле
|
Турнир
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
ЧЕ-2020
|
Артем Дзюба
|
8
|
9
|
ЧЕ-2016
|
Артем Дзюба
|
8
|
8
|
ЧМ-2002
|
Владимир Бесчастных
|
10
|
7
|
ЧЕ-2000
|
Валерий Карпин
|
10
|
6
|
ЧЕ-1996
|
Игорь Колыванов
|
5
|
5
|
ЧЕ-2008
|
Александр Кержаков
|
9
|
5
|
ЧМ-2010
|
Роман Павлюченко
|
9
|
5
|
ЧМ-2006
|
Андрей Аршавин
|
10
|
5
|
ЧМ-2014
|
Александр Кержаков
|
10
|
5
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