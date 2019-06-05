Дзюба продолжает осваиваться на позиции вратаря. Видео

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился в своем Инстаграме видео, на котором он снова стоит на тренировке в воротах, и отбивает мячи.

- Давайте, парни, бейте, я буду оценивать, взял бы или нет, – предложил сначала Дзюба, а потом и сам направился в ворота.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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