17:08 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дзюба познакомился с "братом-близнецом". Сходство феноменальное!

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Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино сфотографировался со своей фанерной копией. 

"Познакомился в Саранске с братом-близнецом", - написал Дзюба в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомился в Саранске с братом-близнецом 🦁🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

 

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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