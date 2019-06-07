Дзюба познакомился с "братом-близнецом". Сходство феноменальное!

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино сфотографировался со своей фанерной копией.

"Познакомился в Саранске с братом-близнецом", - написал Дзюба в Инстаграме.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира