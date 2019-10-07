Дзюба пошутил над Ребровым

Нападающий сборной России Артем Дзюба, направляясь на первую тренировку команды перед октябрьскими матчами отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром, пошутил над голкипером «Спартака» Артемом Ребровым.

— Да я получше Реброва буду, — сказал он, обращаясь к игрокам молодежной сборной России, которая занималась на соседнем поле.

«Спартак» накануне уступил «Краснодару» — 1:2, а Ребров защищал ворота красно-белых. Сам Дзюба на тренировках сборной неоднократно вставал в ворота. (Дмитрий Гирин)

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