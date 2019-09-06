Дзюба попросил болельщиков о поддержке в матче с Шотландией

Капитан сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Игра состоится в Глазго, начало — в 21.45 по московскому времени.

«Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», — написал Дзюба в Instagram.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия