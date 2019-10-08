Дзюба подружился с ребенком после тренировки сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба сфотографировался с ребенком после тренировки национальной команды, сообщается в Instagram игрока.

— Рад подружиться! — сказал 31-летний форвард, когда поднял девочку на руки. Дзюба сфотографировался с ней, немного поиграл, после чего продолжил фотосессию с фанатами.

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