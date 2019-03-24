Дзюба обошел Сычева и Бышовца по голам за сборную

Капитан сборной России Артем Дзюба забил Казахстану в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Для форварда это 16-й гол в 34 играх за национальную команду. По этому показателю он обошел Дмитрия Сычева, Сергея Кирьякова и Игоря Колыванова, а с учетом советской истории - и Анатолия Бышовца.

16 мячей забил за сборную СССР нападающий 1950-х годов Анатолий Ильин, на 1 мяч больше у игроков российского периода - Андрея Аршавина и Валерия Карпина.

Рекорд по голам за сборную России принадлежит Александру Кержакову (30). С учетом советской истории лидирует Олег Блохин (42).